Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память украинцев, погибших в ходе кризиса

Украинский лидер предложил почтить память жертв конфликта.

Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память украинцев, погибших в ходе регионального конфликта. С соответствующим предложением ранее по видеосвязи выступил глава государства Владимир Зеленский. Он предложил коллегам в рамках мероприятия подняться со своих мест в память о жертвах трагедии. Политик объявил минуту молчания по согражданам. Позицию российской делегации на заседании СБ Всемирной организации презентовал первый заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат также встал вместе со всеми во время краткой церемонии поминовения.

Замгенсека ООН считает необходимым расследовать инцидент в Кременчуге.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций