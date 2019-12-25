Замгенсека ООН считает необходимым расследовать инцидент в Кременчуге

Розмари Ди Карло прокомментировала инцидент в ТЦ Кременчуга.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам считает необходимым расследовать инцидент в Кременчуге. Соответствующее заявление сделала дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

Этот инцидент должен быть расследован. Розмари Ди Карло, замгенсека ООН

Напомним, что официальный представитель российского министерства по обороне, генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомил общественность о том, что силы ВКС РФ нанесли удар по ангарам с поставленным из США и ЕС вооружением в Кременчуге. Военная помощь должна была отправиться в ВСУ на Донбассе. Конашенков заметил, что детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в находившемся поблизости нефункционирующем торговом центре.

Полянский объяснил, зачем Киеву нужна провокация в Кременчуге.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций