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Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине

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Виола Амхерд оценила предложение коллеги из Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по украинскому кризису. Соответствующей информацией с журналистами на совместной пресс-конференции в Берне поделилась президент республики Виола Амхерд.

Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать.

Виола Амхерд, президент Швейцарии

Глава Украины заметил, что в в этом мероприятии смогут участвовать все страны мира, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны. Он добавил, что киевский режим рассчитвает, что на встрече будут присутствовать политические лидеры Глобального Юга. В том числе речь идет и о Китае.

Швейцарским военным разрешили носить женское белье.

Фото и видео: YouTube / The Independent

 

 

Теги: виола амхерд, владимир зеленский, формула мира, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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