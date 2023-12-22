Виола Амхерд оценила предложение коллеги из Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по украинскому кризису. Соответствующей информацией с журналистами на совместной пресс-конференции в Берне поделилась президент республики Виола Амхерд.

Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать. Виола Амхерд, президент Швейцарии

Глава Украины заметил, что в в этом мероприятии смогут участвовать все страны мира, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны. Он добавил, что киевский режим рассчитвает, что на встрече будут присутствовать политические лидеры Глобального Юга. В том числе речь идет и о Китае.

Швейцарским военным разрешили носить женское белье.

Фото и видео: YouTube / The Independent