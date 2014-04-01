Швейцарским военным разрешили носить женское белье

Минобороны страны хочет привлечь девушек в ряды военнослужащих.

Военным в Швейцарии разрешили носить женское белье. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Local со ссылкой на заявление министра обороны Виолу Амхерд. Чиновница поддержала инициативу введения женских комплектов белья в вооруженных силах. С соответствующим предложением к правительству обратилась парламентарий Марианна Биндер. Она объяснила, что сейчас армия предоставляет только мужское нижнее белье, что зачастую создает проблемы для солдат. Она отметила значимость гендерной совместимости для всех военнослужащих. Нововведение позволит увеличить число женщин в армии.

Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек. Виола Амхерд, глава Минобороны Швейцарии

Напомним, что в Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих. Для сравнения в Швеции фиксируется 18 процентов военнослужащих-женщин, 15 процентов - во Франции, 12 процентов - в ФРГ.

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