Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом

Александр Вучич рассказал об открытом диалоге с российским президентом.

Президент Сербии заявил, что общаться с российским лидером Владимиром Путиным ему легче, чем с американским коллегой Джо Байденом. Соответствующей информацией глава государства поделился в эфире местного телеканала TV Pink. Политик напомнил о том, что 25 ноября провел полностью открытый разговор с главой РФ.

Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово. Я встречался с главой РФ 19 раз, и у нас были разные разговоры. Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза. Александр Вучич, президент Сербии

По результатам визита президента Сербии Александра Вучича в Сочи, а также встречи с российским лидером осенью 2021 года, Белград сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за каждую тысячу кубометров. Ежесуточный объем поставок составляет 6 миллионов кубометров.

Вучич заявил, что "Майданы" никогда не приносят странам счастья.

Фото: YouTube Cirilica TV HAPPY