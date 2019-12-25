Александр Вучич рассказал о том, что в ЕС понимают, с каким кризисом столкнутся.

Президент Сербии счел ответственным совет европейцам экономить на еде и теплее одеваться. Такую рекомендацию Александр Вучич дал международным партнерам в эфире местного телеканала TV Pink. Ранее европейские политики призвали собственных граждан снизить употребление в пищу дорогостоящих продуктов, а также комфортнее одеваться в холодное время. В частности, об этом говорил глава немецкого министерства продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир. Чиновник заявил о необходимости не есть мясо, чтобы противостоять политике РФ.

Это потому что эти люди ответственные. Мы над ними смеемся, кто-то мне сказал, что меня бы убили, если бы я предложил такое в Сербии. Возможно, но это показывает, что у таких людей есть чувство ответственности. Александр Вучич, президент Сербии

Совет "теплее одеваться" в своих домах связана с возможными условиями энергетического дефицита из-за отсутствия российского газа. Вучич уверен в том, что руководство ЕС и Жозеп Боррель знают, с каким кризисом столкнулись и как с ним требуется бороться.

Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа.