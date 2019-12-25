Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа

Юрий Витренко рассказал, что силы РФ не наносят удары по инфраструктуре, необходимой для транзита газа.

Глава украинской компании "Нафтогаз" пообещал бесперебойно продолжить транзит российского газа до тех пор, пока это позволяют технические возможности. Такое заявление Юрий Витренко сделал в интервью для Bloomberg TV. Эксперт назвал вопрос о поставках голубого топлива в страну очень сложным вопросом.

Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. Решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Руководитель "Нафтогаза" признался СМИ в том, что российские силы в ходе проведения специальной военной операции на Украине стараются не наносить ущерба для местной инфраструктуры, которая поставляет газ.

Вучич обвинил Запад в двойных стандартах по Украине.

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