Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа

Глава украинской компании "Нафтогаз" пообещал бесперебойно продолжить транзит российского газа до тех пор, пока это позволяют технические возможности. Такое заявление Юрий Витренко сделал в интервью для Bloomberg TV. Эксперт назвал вопрос о поставках голубого топлива в страну очень сложным вопросом.
Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. Решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит.
Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"
Руководитель "Нафтогаза" признался СМИ в том, что российские силы в ходе проведения специальной военной операции на Украине стараются не наносить ущерба для местной инфраструктуры, которая поставляет газ.
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах по Украине.
Фото: YouTube / Victor Pinchuk Foundation
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