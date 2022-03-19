Вучич обвинил Запад в двойных стандартах по Украине

Президент спросил у Запада, почему он не освещал подобные события в Сербии.

Александр Вучич обвинил Запад в двойных стандартах относительно Киева и ситуации, происходящей на Украине. Такое мнение глава государства высказал в эфире местного телеканала TV Prva. Политик указал зрителям на различную трактовку принципа территориальной целостности, а также о давлении на Белград по введению антироссийских санкций.

Они показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: кто его нарушил и кто жертва…кто без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении. Александр Вучич, президент Сербии

Глава страны напомнил о том, что от Москвы враждебных действий в отношении Сербии не было, а Москва никогда не вводила против Белграда санкции. То, о чем государство может говорить, это ситуация с занятием аэродрома в Приштине. Далее объект был оставлен. Вучич уточнил, что за последние десять лет по внешнеполитическим вопросам РФ не была против Сербии.

Вучич: Сербия получает российский газ практически бесплатно.

Фото и видео: TV Prva