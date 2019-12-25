Вучич: Сербия получает российский газ практически бесплатно

Президент Сербии рассказал о том, что страна не справилась бы с закупкой топлива по биржевой стоимости.

Александр Вучич заявил, что Сербия получает российский газ практически бесплатно. Таким мнением лидер страны поделился в эфире местного телеканала TV Prva в рамках выступления в программе "Первая тема". Ведущая шоу привела статистику о том, что государство потратило бы порядка 6 млрд евро за закупку газа по биржевой стоимости. При этом весь бюджет Сербии достигает только 14 млрд евро.

Та цена, которая у нас есть за 6 млн куб. м ежедневно, - это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, $270 за 1 тыс. куб. м - это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже - $1 160. Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер согласился с журналисткой в том, что энергетические закупки по мировым ценам потребовали бы огромных денежных средств от Белграда. Вучич добавил, что страна бы этого не выдержала. Страна при этом оплачивает объемы сверх 6 млн кубометров газа по биржевым ценам.

Вучич: Сербия де-факто оказалась под санкциями Запада.

Фото и видео: TV Prva