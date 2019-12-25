Вучич: Сербия де-факто оказалась под санкциями Запада

Президент страны рассказал, что ЕС не хочет снимать антироссийские ограничения.

Вучич заявил, что Сербия де-факто оказалась под санкциями Запада несмотря на то, что формально ограничения в отношении Белграда не вводились. Такой позицией глава государства поделился с журналистами в эфире местного телеканала TV Prva в рамках программы "Первая тема". Политик добавил, что для отмены санкций требуется, чтобы все страны поддержали решение, но "всегда будет кто-то против".

Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю…это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич добавил, что можно понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит от третьих лиц о том, что им разрешено ввозить российскую нефть и сотрудничать с "Газпромнефтью", а Сербии- нельзя.

Сербия рассчитывает на цену российского газа в $600-850 за 1 тыс. кубометров по контракту.

Фото и видео: TV Prva