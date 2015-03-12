Сербия рассчитывает на цену российского газа в $600-850 за 1 тыс. кубометров по контракту

Душан Баятович рассказал о том, к какому сроку стороны завершат переговоры.

Сербия рассчитывает на цену российского газа в $600-850 за каждую тысячу кубометров по долгосрочному контракту. Такое заявление в эфире местного информационного агентства Tanjuc сделал генеральный директор фирмы "Сербиягаз" Душан Баятович. ЭКсперт напомнил о том, что переговоры по вопросам энергетики начнутся в ближайшие дни, а завершатся до 15 мая.

Мы обменялись письмами с руководством "Газпромэкспорта" и "Газпрома" и ожидаем, что первый обмен бумагами…как они видят эту ситуацию с новым договором и как ее видит "Сербиягаз". Душан Баятович, глава сербской компании

В Сербии напомнили, что договоренность о поставках газа между президентами Путиным и Вучичем завершается 31 мая. Баятович уточнил, что в поздней фазе, если все будет стабильно и затихнет украинский кризис, то Белград может думать о том, чтобы получать российский газ по цене в $600-650 за 1 тысячу кубометров.

Сербия подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет.

Фото и видео: Tanjuc

