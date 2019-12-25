Сербия подпишет с Россией газовый контракт на 10 лет

С 1 января российский поставщик начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту.

Россия начнет поставлять газ в Сербию по цене $270 за тысячу кубометров. Контракт заключат до 1 июня. Он будет рассчитан на 10 лет. Об этом в интервью агентству Танюг заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Власти Сербии намерены сохранить достойный уровень жизни граждан, экономику, а также инвесторов. По словам Баятовича, они приняли решение не повышать цены на газ. На сегодняшний день все издержки покрывает государство. Гендиректор компании "Сербиягаз" упомянул, что российская сторона выполняет свои обязательства по договору.

Не беспокойтесь об объемах газа, их будет достаточно, а до 1 июня будет подписан новый долгосрочный договор на 10 лет. Душан Баятович, генеральный директор компании "Сербиягаз"

Изначально переговоры Сербии с "Газпромом" были запланированы на март или апрель. С 1 января российский поставщик начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. При транспортировке используется "Турецкий поток". Затем газ идет по национальной газотранспортной системе Болгарии и поступает в Сербию.

Ранее мы сообщили, что цены на газ в Европе достигли $2000, что стало абсолютным рекордом.

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