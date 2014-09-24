Отмечается, что росту стоимости газа способствовали три фактора.

Цена газа в Европе в первом полугодии выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Отмечается, что росту стоимости газа способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Показатель перешел к росту еще осенью 2024-го. В первом квартале 2025-го цена составила 509 долларов за 1 тыс. куб. метров, во втором квартале - 420 долларов.

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