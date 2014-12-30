Президент Сербии рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Предварительная дата встречи глав государств – 25 ноября.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок. Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".

Сербский лидер отметил, что на предстоящей будет много конкретных тем. По словам Вучича, у него есть вопросы, которые он планирует оставить для разговора с Путиным тет-а-тет.

Президент Путин всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам и в трудных обстоятельствах и более трудных. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас и по вопросу цены, и объемов поставок газа. Александар Вучич, президент Сербии

Предварительная дата встречи президентов – 25 ноября. Одной из ключевых тем переговоров станут поставки и цена природного газа из РФ. По словам Вучича, страна тратит гораздо больше газа, чем предполагалось – речь идет о 2,7 млрд кубометров голубого топлива ежегодно. Он признает, что Сербия не сможет выдержать такую цену.

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Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ