  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Сербии попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа
Сегодня, 9:04
142
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Президент Сербии попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа

0 0

Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным собирается попросить его о дополнительных поставках газа в республику. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TV Prva. Политик уточнил, что у Белграда будет свыше 6 млн кубометров газа. 

Я опять просил, такой я надоедливый…о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем все, что произошло.

Александр Вучич, президент Сербии 

Напомним, что руководитель государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович находится в Петербурге для проведения переговоров с "Газпромом" о закупке дополнительного объема газа в размере четырех миллионов кубометров ежесуточно.\

Премьер Украины оценил запасы газа в стране.

Фото и видео:
 

Теги: александр вучич, газ, сербия, телефонный разговор, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии