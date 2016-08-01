Президент Сербии попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа

Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным собирается попросить его о дополнительных поставках газа в республику. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TV Prva. Политик уточнил, что у Белграда будет свыше 6 млн кубометров газа.

Я опять просил, такой я надоедливый…о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем все, что произошло. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что руководитель государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович находится в Петербурге для проведения переговоров с "Газпромом" о закупке дополнительного объема газа в размере четырех миллионов кубометров ежесуточно.\

Премьер Украины оценил запасы газа в стране.

Фото и видео:

