Премьер Украины оценил запасы газа в стране

Денис Шмыгаль рассказал про энергетическую ситуацию в стране.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в местных хранилищах достаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом специалист сообщил местным журналистам в эфире телеканала ICTV. Он пришел в качестве эксперта на программу "Свобода слова" со Славиком Шустером. Гость заявил о том, что законтрактованных объемов угля на зиму достаточно. При этом накопление энергетических ресурсов идет в плановом режиме. Киев не планирует увеличивать тарифы для жителей страны.

Морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 миллиона тонн мы обеспечиваем 2-2,3 миллиона тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

При этом чиновники не ожидают никаких срывов, саботажа во время отопительного сезона, несмотря на погодные условия и запланированные ремонтные работы. Шмыгаль призвал смотреть на контекст ситуации в рамках мирового экономического кризиса. Речь идет о том, что угля не хватает всем странам. В этих условиях Украина не исключает возникновения форс-мажоров во время отопительного сезона. Однако газа сейчас достаточно для бесперебойной работы для нужд населения и промышленности. В списке новых вызовов для правительства Шмыгаль считает вопрос модернизации.

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Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV