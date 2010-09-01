В Сербии считают решения европейских политиков безответственными.

Сербский президент Александр Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе. Информацией чиновник поделился в эфире местного телеканала TV-Pink. По мнению иностранца, подорожание стоимости энергетических ресурсов и экономический кризис в сфере энергетики связаны с безответственными и глупыми заявлениями западных политиков. Он напомнил, что в Европе цена на голубое топливо сейчас составляет 1,7 тысячи долларов за каждую тысячу кубометров.

Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Александр Вучич, президент Сербии

В частности, Вучич видит энергетическую проблему в европейском регионе, возникшую из-за отказа части стран принимать проект "Северный поток-2". Он напомнил, что как минимум еще шесть месяцев трубопровод не будет функционировать из-за отсутствия сертификации. В Сербии полагают, что уже сейчас ситуация в вопросах энергетики складывается сложная, но будет еще в 100 раз хуже. Белград спас себя от этого благодаря строительству на своей территории "Балканского потока", за счет чего и получил скидку на газ от России.

Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России.

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