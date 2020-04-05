  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:22
3250
fvbykov
Код вставки плеера

Президент США объявил самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

0 0

Глава государства на пресс-конференции пообещал защитить американских граждан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пара ближайших недель в стране станет самой тяжелой из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. Глава государства пообещал защитить граждан своей страны любой ценой и собрался отправить в эпицентр эпидемии (Нью-Йорк) тысячу военных врачей. При этом президент заявил, что не собирается затягивать карантинные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что президент США в ходе специальной встречи по состоянию дел в энергетической сфере заявил, что он выступил посредником в переговорах РФ и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти.

Видео: The White House / YouTube

Теги: коронавирус, сша, трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии