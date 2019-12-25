Президент США объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах страны

Об этом в Twitter рассказа представитель Белого дома Джадд Дир.

Впервые в истории США во всех штатах страны введен режим "масштабного бедствия". Согласно распоряжению президента страны Дональда Трампа, последним из штатов, где было введено такое положение, стал Вайоминг.

Отметим, что накануне США вышли еа первое место в мире по числу жертв от инфекции коронавируса COVID-19, обогнав Италию. Всего по данным на субботу, 11 апреля, коронавирусом в стране заразились 519,4 тысячи человек, а скончались более 20 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп распорядился помочь Италии в борьбе с коронавирусом "вопреки кампании по дезинформации" со стороны РФ и Китая. Соответствующий меморандум, как считает глава государства, продемонстрирует "лидерство США".

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