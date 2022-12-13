Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином

В Белом доме рассказали о стратегии в отношении КНР.

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой Китая Си Цзиньпином. Соответствующее заявление в ходе выступления с очередным видеообращением к нации сделал глава госудаоства. Он пояснил, что собирается добраться до сути произошедшего с нарушением китайским метеорологическим аэростатом Пекина территориальной целостности страны. Он напомнил, что Вашингтон намерен не конфликтовать с КНР, а только соперничать. Политик добавил, что Белому дому не нужна новая "холодная война".

Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар. Джо Байден, президент США

В США напомнили о продолжении контактов с китайской стороной, как делали это последние две недели после того, как над страной был сбит воздушный шар КНР, который подозревается в осуществлении разведки.

Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой.

Фото и видео: Белый дом