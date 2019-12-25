Байден заявил, что коронавирусная пандемия окончена

Лидер Белого дома заметил, что люди перестали носить медицинские маски.

Американский президент Джо Байден заявил, что пандемия коронавирусной инфекции окончена. Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью для местного телеканала CBS. Политик пояснил свои слова. Он уточнил, что его мнение основано на том факте, что сейчас в общественных местах никто не носит медицинские маски. При этом он полагает, что несмотря на это люди остаются "похоже, в хорошей форме".

Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / CBS News