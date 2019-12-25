Клинтон предлагал Ельцину перспективу членства в НАТО

Экс-лидер Белого дома считает правильным расширение альянса на Восточную Европу.

Бывший американский президент Билл Клинтон заявил, что предлагал первому президенту России Борису Ельцину перспективу членства в НАТО. Соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал в эфире местного телеканала CNN. Политик полагает, что расширение Североатлантического военного альянса на территорию Восточной Европы позволило Вашингтону предотвратить более ранний кризис в регионе.

Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время. Если бы мы этого не сделали, то кризис мог произойти еще раньше… Я предлагал России не только статус особого партнера, но и перспективу членства. Билл Клинтон, экс-президент США

Ранее политик предложил российским властям объединить усилия для противостояния будущих общим глобальным рискам. По мнению Клинтона, опасность исходит как от негосударственных действующих лиц, так и от авторитарных стран, которые торгуют химическим, биологическим и ядерным оружием, поступающим террористическим организациям.

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Фото и видео: CNN