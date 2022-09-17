Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие

Глава США спрогнозировал, в каком случае Россия станет изгоем для мира.

Американский президент Джо Байден пригрозил России последствиями в том случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие. Соответствующее заявление лидер белого дома сделал в ходе интервью для местного телеканала CNN. Отрывок из сюжета журналисты разместили в социальных сетях накануне премьеры полноформатного видео. Оно будет показано зрителям только 18 сентября. В ходе интервью корреспондент с CNN попросил политика прокомментировать реакцию, которая наступит от США в том случае, если российский лидер Владимир Путин примет решение использовать неконвенциональных вооружений.

Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой. Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. Джо Байден, президент США

При этом глава США уверен в том, что в этом случае россияне станут "большими изгоями" в мире. При этом американское руководство ответит Москве в зависимости от масштабов произошедшего.

Байден: наибольшая террористическая угроза в США исходит от белых расистов.

Фото и видео: CBS News