Байден: наибольшая террористическая угроза в США исходит от белых расистов

Глава США рассказал о том, что в стране еще не победили насилие на почве расовой ненависти.

Американский президент Джо Байден считает, что наибольшая террористическая угроза в США исходит от белых расистов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в администрации США в Вашингтоне. Он зачитал речь, посвященную проблемам насилия и ненависти в стране. Чиновник заметил, что опасность связана с идеей превосходства белой расы над остальными. Такого мнения придерживается разведсообщество США.

Слишком высокий уровень ненависти подпитывает экстремизм, которому позволили расти и усиливаться. Наши разведслужбы определили, что внутренний терроризм, коренящийся в идеях превосходства белой расы, является сегодня самой большой угрозой. Джо Байден, президент США

Политик уверен в том, что теме превосходства белой расы "нет места в Америке". При этом через всю историю страны красной нитью проходит вопрос массовых убийств коренного населения, ненависти, террора "Ку-клукс-клана" и насилия в отношении мигрантов. Также глава США выделил преступления, направленные против религиозных групп населения.

Я думал, что ненависть можно победить, но она только прячется, а когда ей дают кислород, вылезает из-под камней. Джо Байден, президент США

По мнению лидера Белого дома, за сторонниками превосходства белой расы "не будет последнего слова". В очередной раз президент выступил с инициативой по запрету штурмового оружия на территории США.

Белый дом: Байден заявит родным Грайнер и Уилана, что добивается обмена заключенными с РФ.

Фото и видео: Белый дом