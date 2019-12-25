Белый дом: Байден заявит родным Грайнер и Уилана, что добивается обмена заключенными с РФ

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Москву не устроили предложения, которые были переданы властями США.

В американской администрации заявили о том, что президент Джо Байден заявит родным баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, что добивается обмена заключенными с Москвой. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница уточнила, что лидер США у себя примет родственников граждан, находящихся в тюремном заключении за пределами страны.

Президент хотел в том числе ясно дать понять, и это одна из причин его встречи с семьями, что <...> его команда работает над данным делом каждый день, добиваясь безопасного возвращения на родину Бриттни и Пола. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила о том, что власти США ранее передали российской стороне свои предложения по обмену заключенными. Москву данные инициативы не устраивают. Эти сведения прессе подтвердили в Белом доме. Карин Жан-Пьер призвала Кремль и МИД РФ принять предложения Вашингтона.

Белый дом назвал встречу Путина и Си Цзиньпина примером сближения России и Китая.

Фото и видео: Белый дом