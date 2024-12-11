Клаус Йоханнис планирует отойти от власти 12 февраля.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на правительственном брифинге местным журналистам о том, что 12 февраля уйдет в отставку с занимаемой должности. Такое решение глава европейского государства принял самостоятельно, чтобы местному парламенту не пришлось объявлять политику импичмент. Лидер страны указал, что от принятого им решения не будет выигравших сторон. Однако референдум по теме отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику Румынии, а также сказался бы на разделении общества.Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы Бухарест в глаза мирового сообщества стал бы посмешищем.

Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента. <...> Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Президентский мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор иностранный политик продолжает исполнять обязанности, пока народ не изберет нового главу государства. На этом фоне местные партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки Йоханниса. Парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля.

Румыния планирует к 2030 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Klaus Iohannis