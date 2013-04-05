Румыния планирует к 2030 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с 1990 годом

Клаус Йоханнис оценил успехи страны в борьбе с климатическими изменениями.

Бухарест планирует сократить до 2030 года углеродные выбросы на 80% по сравнению с 1990 годом. Соответствующее заявление сделал румынский президент Клаус Йоханнис, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ.

Мы все знаем, что нынешние сокращения выбросов газов с парниковым эффектом на мировом уровне не достигают целей, поставленных в Парижском соглашении. Климатические изменения и их последствия усиливаются. Клаус Йоханнис, президент Румынии

В настоящее время в румынии фиксируется один из самых низких в Евросоюзе уровней выбросов на душу населения. Власти намерены и дальше двигаться к климатической нейтральности. К 2050 году национальный энергетический микс Румынии будет состоять на 86% из возобновляемой энергии, но при этом дополняться ядерной энергетикой.

В Румынии заявили о намерении стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE