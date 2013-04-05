В Румынии заявили о намерении стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики

Клаус Йоханнис выступил на COP28.

Бухарест собирается стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики. Такие планы презентовал румынский президент Клаус Йоханнис, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28)в ОАЭ. Глава государства заметил, что правительственная стратегия в сфере климатического изменения и энергетики предусматривает определенный микс.

Ядерные энергетические установки функционируют в Румынии почти три десятилетия по высоким стандартам производительности и безопасности, так что могу сказать, что в стране есть значительный национальный опыт в этой области. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Политик пояснил, что Румыния считает ядерную энергию стабильным источником энергии, который способствует энергетической безопасности и декарбонизации страны. В частности, будут созданы два новых блока Candu на атомной энергостанции в Чернаводэ, а также малые модульные реакторы (SMR).

Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE