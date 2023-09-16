Сорин Гриндяну рассказал об итогах международной конференции в Констанце.

Транзит украинской зерновой продукции через территорию Румынии может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал местный профильный министр Сорин Гриндяну. Чиновник объяснил, что в августе текущего года показатель составил более 2,5 миллиона тонн продукции, но в ближайшее время показатель будет увеличен до 4 млн тонн.

Первым будет реализация европейского проекта судоходства на Сулине 24 часа в сутки, что завершится этой осенью, это автоматически приведет к увеличению этого транзита. Нам удалось увеличить количество пилотов. Министерство национальной обороны помогло еще с 10 пилотами к 54, которые мы уже имеем. Сорин Гриндяну, глава Минтранса Румынии

Напомним, что днем 15 сентября в городе Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В этой дискуссии приняли участие румынские представители Румынии, делегации из Украины и Молдавии, международные партнеры Бухареста из ЕС и США. Сорин Гриндяну. заметил, что в отношении местного морского порта будут приняты решения, которые позволят увеличить пропусную способность объекта на 500 тысяч тонн.

Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Sorin Grindeanu