Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна

Транзит украинской зерновой продукции через территорию Румынии может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал местный профильный министр Сорин Гриндяну. Чиновник объяснил, что в августе текущего года показатель составил более 2,5 миллиона тонн продукции, но в ближайшее время показатель будет увеличен до 4 млн тонн.
Первым будет реализация европейского проекта судоходства на Сулине 24 часа в сутки, что завершится этой осенью, это автоматически приведет к увеличению этого транзита. Нам удалось увеличить количество пилотов. Министерство национальной обороны помогло еще с 10 пилотами к 54, которые мы уже имеем.
Сорин Гриндяну, глава Минтранса Румынии
Напомним, что днем 15 сентября в городе Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В этой дискуссии приняли участие румынские представители Румынии, делегации из Украины и Молдавии, международные партнеры Бухареста из ЕС и США. Сорин Гриндяну. заметил, что в отношении местного морского порта будут приняты решения, которые позволят увеличить пропусную способность объекта на 500 тысяч тонн.
Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Sorin Grindeanu
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Видео-регистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/bluavido