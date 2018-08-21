Замгенсека НАТО не считает падение обломков БПЛА преднамеренной атакой на Румынию

Мирча Джоанэ прокомментироыал инцидент.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического военного альянса Мирча Джоанэ не считает падение обломков якобы российского беспилотника на территории Румынии преднамеренной атакой на страну-участницу НАТО. такое мнение иностранный аналитик высказал в ходе выступления на совместном брифинге с молдавским премьер-министром Дорином Речаном в Кишиневе. Эксперт подчеркнул, что сейчас все страны-члены блока занимаются внедрением одобренного на летнем саммите в Вильнюсе плана по коллективному повышению оборонительных возможностей. В частности, документ подразумевает улучшение противовоздушной обороны, разведки и подготовки бойцов.

Это нельзя расценивать как преднамеренную атаку в отношении состоящей в альянсе Румынии. Важно это понимать. Произошедшее относится к категории инцидентов, которые могут повторяться в будущем. Это не является преднамеренной атакой РФ. Мирча Джоанэ, замгенсека НАТО

В Кишиневе начали пикет из-за возможного запрета на участие в выборах оппозиции.

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