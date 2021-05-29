Президент Румынии: введение санкций против России по энергетике нереальны

Клаус Йоханнис уточнил, что не все страны ЕС могут сейчас отказаться от российских газа и нефти.

Президент Румынии: введение санкций против России в энергетической области сейчас нереальное решение. Таким мнением глава государства поделился в общении с местными журналистами по результатам саммита Евросоюза от 24 марта.

В ЕС есть государства, которые относительно слабо зависят от российского газа или нефти, но есть и государства, которые зависят от них почти полностью..в этот момент вводить санкции нереально. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Глава Румынии заметил прессе, что страны Евросоюза на заседании придерживались того принципа, по которому антироссийские ограничения должны обладать наиболее сильными последствиями в первую очередь для Москвы, а не для самих стран ЕС. Клаус Йоханнис добавил, что энергетические санкции намного тяжелее переносятся европейскими государствами, чем Россией. При этом ряд стран выступил против отказа от энергетических санкций. Однако конкретного формального предложения высказано не было.

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Фото и видео: YouTube / AGERPRES