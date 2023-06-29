Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Клаус Йоханнис выступил на приеме в посольстве США.

Румынский президент Клаус Йоханнис выразил надежду на то, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное. По словам чиновника, такое решение позволит уерепить безопасность европейского государства. С соответствующей речью глава страны выступил на торжественном приеме, который был устроен посольством США по случаю 247-й годовщины Дня Независимости.

Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии… Заверяю вас в полном сотрудничестве румынских властей в создании наилучших условий для устойчивого, надеемся, даже постоянного, присутствия.... Клаус Йоханнис, президент Румынии

Иностранец добавил, что лидер Белого дома Джо Байден ранее выразил намерение по защите каждого дюйма территории своих международных союзников по НАТО. Клаус Йоханнис видит подтверждение таких слов в нахождении тысячи американских солдат, которые остаются на сегодняшний день в Румынии.

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Фото и видео: YouTube / Antena 3 CNN