Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией Об этом Клаус Йоханнис сообщил журналистам во время своего рабочего визита в американский город Лос-Анджелес. Политик прокомментировал реакцию Североатлантического военного альянса на последние события украинского кризиса. Он отметил, что рассчитывает на деэскалацию конфликта с обеих сторон.
Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы.
Клаус Йоханнис, президент Румынии
Эксперт добавил, что у Румынии самая длинная государственная граница с Украиной из всех международных союзников Киева в НАТО. Клаус Йоханнис полагает, что в связи с этой геополитической обстановкой Румыния находится в особом положении, поэтому власти готовы к любому сценарию. Бухарест призывает Киев и Москву начать мирные переговоры.
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Фото и видео: YouTube / Euronews Romania
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