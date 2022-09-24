Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

Клаус Йоханнис рассказал о новом витке эскалации конфликта на Украине.

Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией Об этом Клаус Йоханнис сообщил журналистам во время своего рабочего визита в американский город Лос-Анджелес. Политик прокомментировал реакцию Североатлантического военного альянса на последние события украинского кризиса. Он отметил, что рассчитывает на деэскалацию конфликта с обеих сторон.

Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Эксперт добавил, что у Румынии самая длинная государственная граница с Украиной из всех международных союзников Киева в НАТО. Клаус Йоханнис полагает, что в связи с этой геополитической обстановкой Румыния находится в особом положении, поэтому власти готовы к любому сценарию. Бухарест призывает Киев и Москву начать мирные переговоры.

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Фото и видео: YouTube / Euronews Romania