Санду: Приднестровье получит газ из Румынии, но только за предоплату

Президент Молдавии рассказала о новых возможных поставщиках газа для республики.

Приднестровье получит газ из Румынии, но только за предоплату. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала TV8 сделала президент Молдавии Майя Санду. Глава государства подчеркнула, что если республика с 1 октября перестанет получать газ от российского оператора "Газпром", то голубое топливо может начать поступать с территории Румынии. Приштина сможет рассчитывать на эти поставки в том случае, если жители региона смогут заплатить.

Если Приднестровье готово платить, если будет предоплата как на правом берегу Днестра, тогда да. Но если люди не готовы платить, то правый берег не может платить за них. Майя Санду, президент Молдавии

Политик пояснила, что у властей Молдавии нет технических проблем для закупки газа у Румынии. Ранее директор компании TransGaz Romania Ион Стериан подтвердил СМИ о том, что если Кишинев столкнется с нехваткой природного российского газа, то для решения этой проблемы Бухаресту хватит одного часа. При этом основным критерием является платежеспособность Молдавии. Альтернативой газу из РФ также являются поставки из Азербайджана, через Грузию и Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), по Трансбалканскому трубопроводу через Болгарию и Румынию.

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Фото и видео: YouTube / TV8