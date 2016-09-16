В Молдавии заявили об угрозе смены власти на фоне экономического кризиса

Владислав Кульминский рассказал о внутренней угрозе дестабилизации ситуации в Молдавии.

Опасность военного вторжения в Молдавию минимальна. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделал бывший вице-премьер республики по вопросам реинтеграции территорий, а также экс-советник президента Владислав Кульминский. При этом специалист видит угрозу, которая связана с дестабилизацией обстановки и возможной сменой властей страны. Эти факторы являются следствием энергетического и экономического кризисов.

..Вызвано рядом факторов, в том числе инфляцией, ценами на газ, неопределенностью. Правительство должно быть готово к любому сценарию, так как ситуация благоприятна для внутренней смены власти. Владислав Кульминский, экс-чиновник Молдавии

Напомним, что в июне 2022 года в Молдавии начались массовые протесты с требованиями отставки нового правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности.

Глава "Молдовагаза" планирует переговоры с "Газпромом" о поставках газа.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau