В Молдавии заявили об угрозе смены власти на фоне экономического кризиса

Опасность военного вторжения в Молдавию минимальна. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделал бывший вице-премьер республики по вопросам реинтеграции территорий, а также экс-советник президента Владислав Кульминский. При этом специалист видит угрозу, которая связана с дестабилизацией обстановки и возможной сменой властей страны. Эти факторы являются следствием энергетического и экономического кризисов.
..Вызвано рядом факторов, в том числе инфляцией, ценами на газ, неопределенностью. Правительство должно быть готово к любому сценарию, так как ситуация благоприятна для внутренней смены власти.
Владислав Кульминский, экс-чиновник Молдавии
Напомним, что в июне 2022 года в Молдавии начались массовые протесты с требованиями отставки нового правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности.
Глава "Молдовагаза" планирует переговоры с "Газпромом" о поставках газа.
Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau
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