Президент России разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в валюте

Нужно подключить специальный счет, который открыт уполномоченным банком на основании заявления поставщика из РФ.

При взыскании задолженности за поставки газа теперь можно принимать средства в иностранной валюте. Речь идет о возвращении долга со стороны недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Нормативно-правовой акт представлен на портале правовой информации.

Расчеты могут быть в иностранной валюте, которая указана в контракте. Также нужно подключить специальный счет, который открыт уполномоченным банком на основании заявления поставщика из РФ.

Задолженность за поставки газа будут считаться покрытой, когда средства поступят на счет.

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