  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент России разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в валюте
Сегодня, 8:19
261
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Президент России разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в валюте

0 0

Нужно подключить специальный счет, который  открыт уполномоченным банком на основании заявления поставщика из РФ. 

При взыскании задолженности за поставки газа теперь можно принимать средства в иностранной валюте. Речь идет о возвращении долга со стороны недружественных стран.  Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Нормативно-правовой акт представлен на портале правовой информации. 

Расчеты могут быть в иностранной валюте, которая указана в контракте. Также нужно подключить специальный счет, который  открыт уполномоченным банком на основании заявления поставщика из РФ. 

Задолженность за поставки газа будут считаться покрытой, когда средства поступят на счет.

Ранее на  Piter.tv: ОСК разработает новые модели пассажирских судов на газомоторном топливе.

Фото: Pxhere

Теги: международные отношения, оплата долга за газ, политика, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии