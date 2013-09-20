ОСК разработает новые модели пассажирских судов на газомоторном топливе

"Газпром" займется поставкой, создаст пункты бункеровки и рассмотрит возможность закупки газомоторных судов.

Правительство Петербурга, Минпромторг РФПАО "Газпром" и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали соглашение о взаимодействии в развитии использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива водным транспортом в акватории Петербурга. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

В соответствии с соглашением, ОСК разработает новые модели пассажирских судов на СПГ: скоростное маршрутное судно и экскурсионные суда. Минпромторг России проработает меры государственной поддержки для производства и приобретения перспективного водного транспорта

"Газпром" займется поставкой, создаст пункты бункеровки и рассмотрит возможность закупки газомоторных судов. Глава ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что корпорация имеет проектные наработки в области пассажирского флота и необходимые судостроительные мощности.

Фото: Piter.tv

