Президент России оценил возможность возглавить Госсовет

Данное заявление Владимир Путин сделал на встрече с общественностью в Ивановской области.

На ивановском заводе "Полет" президента России Владимира Путина спросили о наделении Госсовета "особыми" полномочиями, в том числе возглавлением им этого органа. Глава государства отметил, что такое двоевластие наряду с должностью президента будет губительным для страны.

Без сильной президентской власти Россию ждет плохая судьба, отметил Путин, В стране нет устойчивых политических партий, которые росли за века в Европе и на Западе.

Ранее в Иваново президент России заявил, что готовит указ, который будет направлен на облегчение процедуры получения социальных пособий гражданами страны. Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж. Женщина выкрикнула "а возьмите меня замуж" из толпы.