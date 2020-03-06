Президент РФ призвал упростить процедуру получения пособий для семей с детьми

О своей инициативе Владимир Путин рассказал в Ивановской области.

Президент России Владимир Путин готовит указ, который будет направлен на облегчение процедуры получения социальных пособий гражданами страны. Об этом глава государства рассказал на встрече с общественностью Ивановской области.

Объясняя инициативу, Путин отметил, что окончательно принято решение о введении пособий семьям с детьми в возрасте 3-7 лет. Эта процедура должна быть максимально необременительной для россиян, добавил президент.

Ранее мы сообщали о том, что жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж. Женщина выкрикнула "а возьмите меня замуж" из толпы.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin