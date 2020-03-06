Президент был озадачен.

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж. Инцидент произошёл во время встречи президента с местными жителями. Об этом пишут "РИА Новости".

Женщина выкрикнула "а возьмите меня замуж" из толпы. Президент был озадачен этой фразой. После он перекинулся с девушкой парой слов.

- Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, - сказал Путин.

До общения с жителями президент приехал осматривать детскую поликлинику.

Ранее Путин предложил снизить первый взнос по ипотеке.

Видео: YouTube / Правительство России