Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж. Инцидент произошёл во время встречи президента с местными жителями. Об этом пишут "РИА Новости".
Женщина выкрикнула "а возьмите меня замуж" из толпы. Президент был озадачен этой фразой. После он перекинулся с девушкой парой слов.
- Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, - сказал Путин.
До общения с жителями президент приехал осматривать детскую поликлинику.
Ранее Путин предложил снизить первый взнос по ипотеке.
Видео: YouTube / Правительство России
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