Президент России Владимир Путин предложил снизить первый взнос по ипотеке. Он считает приемлемым первый платёж на уровне 10-15 процентов для молодых семей с детьми. Об этом президент рассказал на встрече с общественностью в Ивановской области. Прямую трансляцию оттуда ведёт ТАСС.
В настоящее время первый взнос составляет 20 процентов.
- Считайте, что такое поручение уже есть. И технически надо организовать, но и финансово посчитать, - сказал Путин.
Глава государства отметил, что нынешний взнос для молодых семей довольно тяжёлый.
Ранее Путин поручил упростить оформление маткапитала.
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