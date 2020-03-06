Он должен быть в районе 10-15%.

Президент России Владимир Путин предложил снизить первый взнос по ипотеке. Он считает приемлемым первый платёж на уровне 10-15 процентов для молодых семей с детьми. Об этом президент рассказал на встрече с общественностью в Ивановской области. Прямую трансляцию оттуда ведёт ТАСС.

В настоящее время первый взнос составляет 20 процентов.

- Считайте, что такое поручение уже есть. И технически надо организовать, но и финансово посчитать, - сказал Путин.

Глава государства отметил, что нынешний взнос для молодых семей довольно тяжёлый.

Ранее Путин поручил упростить оформление маткапитала.