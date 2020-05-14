Их исследования прокладывают путь к созданию систем тестирования, лекарств и вакцин.

Президент России Владимир Путин отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом. Он сделал это на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.

Глава государства отметил, что исследования генетиков прокладывают путь к созданию систем тестирования, лекарств и вакцин — в том числе и от COVID-19.

Ранее Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии. Глава государства отметил, что на фоне постепенного восстановления нормальной привычной жизни важно обеспечить динамичное решение стратегических задач — например, "проектов с дальним горизонтом". Президент призвал набрать темп в том направлении.

Видео: kremlin.ru