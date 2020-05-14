Это, например, "проекты с дальним горизонтом".

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии. Заявление он сделал сегодня на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Глава государства отметил, что на фоне постепенного восстановления нормальной привычной жизни важно обеспечить динамичное решение стратегических задач — например, "проектов с дальним горизонтом". Президент призвал набрать темп в том направлении.

Владимир Путин подчеркнул, что борьба с эпидемией COVID-19 в стране продолжается. По его словам, ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

Это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал, что работа по выплатам медикам "закипела" после его слов.

Видео: kremlin.ru