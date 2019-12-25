Президент РФ перенес срок отчета чиновников о доходах

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин выпустил указ, в котором переносит на более позднюю дату сроки представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Теперь эта дата – 1 августа 2020 года.

Отметим, что в документах, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, указываются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин продлил действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

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