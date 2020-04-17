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Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

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Глава государства добавил, что "береженого бог бережёт".

Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. Он считает, что в стране нужно сделать ещё очень многое для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Слова президента приводит ТАСС.

Владимир Путин отметил, что российские больницы должны быть укомплектованы как кадрами, так и специальным оборудованием.

Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов.

Владимир Путин, президент России

По его словам, страна должны быть готова к новым вызовам и развитию любых сценариев. Глава государства добавил, что "береженого бог бережёт".

Ранее Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в РФ.

Видео: kremlin.ru

Теги: больницы, здравоохранение, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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