Глава государства добавил, что "береженого бог бережёт".

Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. Он считает, что в стране нужно сделать ещё очень многое для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Слова президента приводит ТАСС.

Владимир Путин отметил, что российские больницы должны быть укомплектованы как кадрами, так и специальным оборудованием.

Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов. Владимир Путин, президент России

По его словам, страна должны быть готова к новым вызовам и развитию любых сценариев. Глава государства добавил, что "береженого бог бережёт".

Ранее Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в РФ.

Видео: kremlin.ru