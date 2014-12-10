Президент Польши утверждает, что РФ должна выплатить Украине репарации

Анджей Дума призвал к справедливости в современности и прошлом.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна будет выплатить Украине репарации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на открытии 77-ой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По мнению лидера страны, для Киева не может быть достигнуто справедливости без выплаты компенсаций со стороны Москвы.

Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать. Это касается как наших дней, так и нерешенных вопросов прошлого. Анджей Дуда, президент Польши

Таким образом политик также намекнул на репарации, которые его страна рассчитывает получить от Германии. Дуда добавил, что говорит эти слова как глава страны, которое пришлось пережить ужасный опыт времен Второй мировой войны. Он напомнил, что Польша была сильно разрушена, лишилась шести миллионов своих граждан, включая трех млн граждан еврейской национальности. В Варшаве планируют работать в направлении привлечения властей РФ к ответственности за "нарушение международного права". По мнению Дуды, это произошло как на государственном, так и индивидуальном уровне.

Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций