Польский политик призвал сосредоточить внимание на получении репараций от ФРГ.

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России. Соответствующее заявление парламентарий сделал перед избирателями в городе Прушков. Политик добавил, что не говорит о том, что Варшаве не положены репарации от Москвы за Вторую мировую войну. Однако сейчас страна выбирает определенную очередность выплат. Сейчас Польша стремится добиться этого от Германии.

Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный.. Ярослав Качиньский, политик Польши

Политик полагает, что в отношении Германии это вопрос является трудным, но реальным, а для сегодняшней России - нет. Варшава требует от Берлина выплат в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka