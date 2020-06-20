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Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России
Сегодня, 6:45
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Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России

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Польский политик призвал сосредоточить внимание на получении репараций от ФРГ.

Глава польской правящей партии  "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России. Соответствующее заявление парламентарий сделал перед избирателями в городе Прушков. Политик добавил, что не говорит о том, что Варшаве не положены репарации от Москвы за Вторую мировую войну. Однако сейчас страна выбирает определенную очередность выплат. Сейчас Польша стремится добиться этого от Германии.

Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный..

Ярослав Качиньский, политик Польши

Политик полагает, что в отношении Германии это вопрос является трудным, но реальным, а для сегодняшней России - нет. Варшава требует от Берлина выплат в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Польша предложила ввести потолок цен на весь импортируемый Евросоюзом газ.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

Теги: германия, польша, право и справедливость, репарации, ярослав качиньский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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