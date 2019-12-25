Польша предложила ввести потолок цен на весь импортируемый Евросоюзом газ

Анна Москва рассказала о необходимости остро реагировать на энергетический кризис.

Власти Польши предлагают ввести потолок цен на весь импортируемый в Европейский союз газ, а не только ограничиться российским голубым топливом. Соответствующее заявление во время прибытия на неформальную встречу министров ЕС сделала Анна Москва, отвечающая за вопросы климата и окружающей среды.

Мы будем предлагать и поддерживать введение максимальной цены на каждый импортируемый газ. Это решение, в котором Европа, будучи в сильной зависимости от импортного газа, сейчас остро нуждается. Анна Москва, министр климата Польши

По мнению польской чиновницы, сейчас в европейском регионе фиксируются цены на электроэнергию и газ, которые следует считать недопустимыми. Она призвала коллег по ЕС оперативно реагировать на ситуацию, искать решения энергетического кризиса как на национальном, так и общеевропейском уровне, эффективно защищать граждан и бизнес.

Польша предлагает ЕС приостановить продажу квот на выбросы или заблокировать их цену.

Фото и видео: European Commission