Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала

Президент Польши, бывший руководитель института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил о том, что почти ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом известного государственного деятеля прошлого века Юзефа Пилсудского. Такой комментарий политический лидер европейской страны дал в комментарии для журналистов местной радиостанции Zet. Речь идет о первом руководителе возрожденного польского государства, правившего в период с 1918 по 1922 год.

Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны – польско-большевистская война 1920 года, с другой - текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте. Кароль Навороцкий, президент Польши

Глава государства сообщил прессе, что Юзеф Пилсудский и сейчас не изменил своих политических взглядов. Он пояснил, что видится с духом в Бельведере, где располагается резиденция семьи Навроцкого. Именно там до своей кончины в 1935 году проживал Юзеф Пилсудский.

Напомним, что до момента избрания президентом Польши Кароль Навроцкий возглавлял институт национальной памяти. На должности он выступал, в частности, за массовый снос памятников советским солдатам, которые освобождали территорию европейской страны от нацизма.

Фото: YouTube / Radio ZET