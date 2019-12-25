В СМИ указали на то, что мужчина бежал из Польши после выдачи ордера на его арест Германией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить убежище и наградить орденом украинского гражданина Владимира Ж., подозреваемого Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из местной газеты Rzeczpospolita со ссылкой на польские источники. В СМИ указали, что иностранный гражданин бежал из Польши в июле 2024 года, когда Берлин выдал ордер на его арест.

Ранее Радослав Сикорский неоднократно высказывал подобную инициативу в непубличных беседах. Иностранные корреспонденты указали, что власти из Варшавы не считает вину Владимира Ж. доказанной, так как мужчина числился "одним из подозреваемых". Немецкая газета Die Zeit сообщила своей аудитории о том, что следователи из германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, замешанных в преступлении на трубопроводах в Балтийском море. на текущий момент власти выдали ордера на арест шести украинских граждан. Седьмой подозреваемый мог погибнуть в декабре 2024 года в восточной части Украины из-за боевых действий. Согласно сообщению от федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов. Они прибыли на локацию из немецкого города Ростока на яхте "Андромеда". Инструктор по дайвингу Владимир Ж., бежал с польской территории на Украину в салоне автомобиля украинского военного атташе в Варшаве. Инцидент произошел в июле 2024 года, когда Берлин выдал ордер на его арест. Как объяснила это польская прокуратура, имя разыскиваемого фигуранта расследования не было добавлено в базу, которой пользуется местная пограничная служба. Это условие позволило украинцу беспрепятственно покинуть европейскую страну.

